Bejaarde bestuurster nog steeds op intensieve zorgen nadat ze onwel werd achter stuur Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

16u07 0 Waregem De 83-jarige bestuurster van een zwarte Citroën C5 die maandagnamiddag iets voor 16 uur onwel achter haar stuur werd in de Hoogmolenstraat in Waregem, ligt nog steeds op intensieve zorgen. Ze belandde uiteindelijk tegen een paaltje op de hoek met de Kollebloemstraat en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rosa D. (83) werd plots onwel en week van haar rijbaan af naar rechts. Daar raakte ze de achterkant van een Suzuki. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand tegen een paaltje op de hoek van de Kollebloemstraat met de Hoogmolenstraat. De bejaarde vrouw was buiten bewustzijn en zat scheef in de auto, de brandweer sloeg daarom de zijraam aan de passagierskant stuk om de vrouw uit haar auto te bevrijden. De dame werd door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd en werd na een half uur in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Rosa D. ligt op dit moment nog steeds op de dienst intensieve zorgen, dat bevestigt het parket.