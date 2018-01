Bedrijvenpark Blauwpoort geherlanceerd 27 januari 2018

Blauwpoort maakt deel uit van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat nu voorlopig is vastgesteld door de provincieraad. Opvallend: in het plan is een ruime groenbuffer tussen 25 en 75 meter breed opgenomen om de woon- en leefkwaliteit van de nabijgelegen Kleithoekstraat en Biestraat te verzekeren. Het nieuwe, aangepaste PRUP komt er nadat bijna drie jaar geleden het vorige plan werd vernietigd door de Raad van State. Toen werd onvoldoende aangetoond dat er nood was aan een nieuw bedrijvenpark. Dat zou nu wel zo zijn. Zo zit er in het nieuwe PRUP een studie van specialist Rebel, waarin het bureau aantoont dat de regio nood heeft aan een nieuw bedrijvenpark van 50 hectare voor de komende twintig jaar. Blauwpoort past in dat plaatje. Er komt een openbaar onderzoek dat loopt van maandag 12 februari tot en met vrijdag 13 april, waarbinnen bezwaren kunnen ingediend worden. De stad Waregem organiseert zelf ook enkele infomarkten om de plannen verder toe te lichten. De eerste is op dinsdag 20 februari. Wie de plannen wil inkijken, kan dat vanaf 5 februari op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups. (LPS)