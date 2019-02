Bart Debels nieuwe voorzitter van CD&V Peter Lanssens

12u31 6 Waregem Er zijn voorzittersverkiezingen gehouden bij CD&V in Waregem. Bart Debels uit Desselgem, echtgenoot van gewezen schepen Chantal Coussement, is in opvolging van Stefaan Lambrecht verkozen tot algemeen voorzitter. Opvallend nieuws, want Lambrecht was na 30 jaar geen kandidaat meer.

Het nieuws is op zondag 3 februari bekendgemaakt op een nieuwjaarsontbijt van CD&V in cafetaria De Treffer, waar gastspreker en West-Vlaams Kamer-lijsttrekker Hendrik Bogaert het woord nam voor 135 aanwezigen. Bogaert stelde er Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem te steunen, die met zijn vijfde plaats op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement een verkiesbare plaats heeft. Het is nu of nooit, voor Kurt Vanryckeghem. Hij haalde het in 2014 net niet, ondanks een monsterscore van 18.615 stemmen. Dat was toen wel vanop plaats acht op de lijst voor het Vlaams parlement. Zijn vijfde plaats nu is meer haalbaar. Tot slot: Willy Benoit is verkozen tot seniorenvoorzitter, Anneke Vanheusden tot voorzitter van Vrouw en Maatschappij en Marie-Charlotte Schurmans tot jongerenvoorzitter. De mandaten gelden drie jaar.