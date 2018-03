Bar tennisclub gesloten na brand 19 maart 2018

De bar van de Waregem Gaver Tennis Club in de Franklin Rooseveltlaan in Waregem is voorlopig gesloten na een schoorsteenbrand zaterdagavond. "Het vuur werd rond middernacht opgemerkt door mensen die nog op de club aanwezig waren", weet voorzitter Patrick De Grote. "De brand woedde aan de schoorsteen boven de open haard. Iedereen is zonder problemen naar buiten kunnen gaan."





Een man die in een aangebouwd deel van de sporthal verblijft, kon ook ontkomen. "De brandweer heeft twee uur moeten blussen", zegt De Grote. "Het vuur was namelijk uitgebreid in het vals plafond en had ook al de houten roostering aangetast. Om heropflakkering te vermijden, moest een deel van het plafond uitgebroken worden."





In de bar is er nogal wat schade, ook door rook en roet. "Maar de tennisvelden zijn nog bespeelbaar", weet de voorzitter. (VHS)