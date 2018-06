Bakkenpark dicht tot 2 juli 21 juni 2018

Het bakkenpark in de Leenakkerstraat in Beveren-Leie is tot en met maandag 2 juli dicht. Het recyclagepark was eerder al gesloten omdat de software van het park moest aangepast worden. De stad Waregem meldt nu dat er problemen met die aangepaste software zijn, die nu eerst opgelost moeten worden. Er is bijkomend programmeerwerk voor nodig, waardoor het park noodgedwongen tot en met 2 juli dicht is. Wie toch dringend in een containerpark moet zijn, wordt in tussentijd doorverwezen naar de parken in de Lindestraat in Waregem, in de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk of in de Ooigemstraat in Wielsbeke.





