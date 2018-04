Automobilist krijgt rijverbod na duik in gracht 20 april 2018

Een automobilist die op 15 juli vorig jaar in de Leemputstraat in Desselgem (Waregem) met zijn wagen tegen een betonnen omheining reed en in de gracht belandde, liep voor de politierechtbank in Kortrijk een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 960 euro op.





Na het ongeval stapte Tim D. immers in de wagen van een passant en contacteerde zijn vader. Vooraleer naar de plaats van het ongeval terug te keren, dronk hij naar eigen zeggen eerst nog twee Cointreaus.





Voor alcoholintoxicatie moest D. zich niet verantwoorden maar de politierechter fronste toch de wenkbrauwen bij het verhaal. De man moest onmiddellijk na het ongeval al vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. Zijn wagen was volledig verloren. (LSI)