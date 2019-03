Automobilist gewond na ongeval op E17 LSI

29 maart 2019

02u31

Bron: LSI 0

Op de E17 in Waregem is donderdagnacht rond 1u een automobilist gewond geraakt bij een ongeval. De man reed met zijn Mercedes van Kortrijk richting Gent toen hij even voor de afrit in Waregem in aanraking kwam met een voorligger. De auto ging aan het tollen, ging overkop en kwam tegen de middenberm tot stilstand. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse maar moest de chauffeur niet bevrijden. Hij bleek zelf al uit het verhakkelde voertuig te zijn gekropen. Een ambulance bracht hem ter verzorging wel naar het ziekenhuis. Door het ongeval bleven twee rijstroken richting Gent een uur voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde tijdens de nacht voor beperkte verkeershinder.