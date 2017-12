Auto's botsen op Expressweg 02u45 0

Twee auto's kwamen gisterennamiddag in aanrijding met elkaar op het kruispunt van de Expressweg met de Verbindingsstraat in Waregem. Dat gebeurde iets na 15 uur. Beide voertuigen reden frontaal in op elkaar en raakten zwaar beschadigd. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar geen van beide bestuurders zat gekneld in zijn voertuig. De verwondingen vielen ook mee. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren op de plaats van het ongeval.