Auto over de kop 13 augustus 2018

In de Olmstraat is gisterennamiddag om 16.30 uur een auto over de kop geslagen. De bestuurster slingerde van de weg tegen een geparkeerde Mercedes en de auto belandde uiteindelijk op zijn dak. De bestuurster was even voor het ongeval onwel geworden. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw uit haar voertuig te helpen. Ze werd gelukkig slechts met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. (AHK)