Auto brandt uit op oprit, ook raam gesprongen door de hitte Alexander Haezebrouck

15 maart 2019

15u10 0 Waregem Langs de Churchillaan in Waregem is vanmorgen omstreeks 10.30 uur een zwarte Citroën C5 plots in vlammen opgegaan. Het waren omstaanders die de hulpdiensten verwittigden toen de auto plots vuur vatte.

De eigenaar had de auto vrijdagmorgen nog gebruikt om de kinderen naar school te brengen en zijn echtgenote af te zetten aan het werk. Toen hij terug thuis kwam, parkeerde hij zoals altijd zijn auto op de oprit van zijn woning. Omstreeks 10.30 uur vatte de auto plots vuur. Omstaanders verwittigden de brandweer. “Toen we arriveerden stond de auto al in lichterlaaie”, zegt Freddy Devos van de hulpverleningszone Fluvia. “Door de hitte is ook een raam van de woning gebarsten. De gevel en de deur zijn wat zwartgeblakerd. Gelukkig zijn er geen vlammen en zo goed als geen rook naar binnen in het huis gegaan.” Een buurman die hartpatiënt is werd even gecontroleerd door een arts ter plaatse, maar hij kon zonder problemen opnieuw naar binnen. Vermoedelijk ligt een technisch probleem aan de oorzaak van de brand.