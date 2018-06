Artistieke cafébaas scoort met nieuwe galerie 11 juni 2018

02u38 0 Waregem Artistiek cafébaas Denis De Gloire (59) heeft afgelopen weekend een opendeur en expositie gehouden met nieuwe en oude werken. Dat gebeurde in zijn nieuwe galerie in de Stormestraat 120, waar Wibra vroeger zat.

Hij heeft er ook een lichtrijk atelier en opslagplaats. "Het is een zichtbaar pand, op een toplocatie in hartje Waregem. En dat voel ik, zo verkocht ik zaterdag alleen al twaalf nieuwe werken. Mensen komen uit heel Vlaanderen naar mijn nieuwe galerie kijken", zegt Denis De Gloire. Zijn schilderijen zetten de abstract expressionistische school van Amerikaans kunstschilder Jackson Pollock verder. "Als ik aan het schilderen ben, vraag ik me altijd af wat Pollock zou gedaan hebben, moest hij nog leven", zegt De Gloire. Zijn galerie is elke zaterdag open, van 14 tot 18 uur, en als er een expositie is. Ook op andere momenten, als hij er aan het werk is, staat zijn deur open. Een afspraak maken kan ook altijd. Leuk: de nieuwe galerie heeft een terras waar gasten een drankje kunnen krijgen. Denis De Gloire blijft verder de uitbater van café De Niets in de Stormestraat 92. "Al doe ik het in het café wat kalmer aan, ik heb tijd nodig om te kunnen schilderen", zegt hij. De Niets is voortaan nog op donderdag en vrijdag en op zondag en maandag, telkens vanaf 18 uur, open. Info over de nieuwe galerie: 0495/50.89.27 of colcon@skynet.be. (LPS)