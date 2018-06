Arbeider snijdt zich met cirkelzaag in buik 09 juni 2018

Een 27-jarige arbeider verwondde zich gisterenmorgen met een cirkelzaag in de Kleine Heerweg in Beveren Leie. Enzo Vanwynsberghe (27) was er aan de slag toen hij zich plots verwondde. De jongeman werd met de MUG overgebracht naar het ziekenhuis. Enzo is de zoon van zaakvoerder Luc Vanwynsberghe van het bedrijf in dakrenovaties. "Er was even paniek maar uiteindelijk heeft hij slechts snijwonden opgelopen", vertelt vader Luc. "Er zijn geen vitale organen geraakt en hij mocht gisteren alweer naar huis. Hij heeft enorm veel chance gehad. (AHK)