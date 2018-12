Aqualex verhuist naar Deerlijk, langs E17 Peter Lanssens

19 december 2018

15u56 0

Het bedrijf Aqualex, gespecialiseerd in designkranen en waterkoelers, verhuist begin januari van Beveren-Leie naar de Nijverheidslaan in Deerlijk, op een zichtlocatie langs de autosnelweg E17. De kantoren verhuizen eerst, gevolgd door de opening van een nieuwe showroom. Alexander Vanlerberghe richtte Aqualex in 2010 in Kuurne op. Het bedrijf trok in 2015 naar Beveren-Leie, waar de locatie nu te klein geworden is. Vandaar ook de verhuis naar Deerlijk. Er werken 27 personeelsleden bij Aqualex.