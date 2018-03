André stopt na 250.000 kapsels ZOON PETER ZET LEVENSWERK VOORT EN VERNIEUWT KAPSALON PETER LANSSENS

06 maart 2018

02u30 0 Waregem André Van Luchene (74) hangt na 54 jaar zijn schaar aan de haak. Hij heeft de magie van de juiste kapsels nog steeds in de vingers. "Ik ben nog modebewust, maar zet een stapje achteruit voor de jonge mensen", zegt hij. Zoon Peter (47) zet zijn levenswerk verder en vernieuwt het kapsalon grondig.

Het kapsalon opende in 1963 in de Boulezlaan om na enkele omzwervingen in 1995 in de huidige thuishaven in de Westerlaan te openen als Van Luchene Hair & Beauty. Met vooral vrouwen als klant, maar ook mannen en kinderen zijn er meer dan welkom. "De kapsels zijn enorm geëvolueerd", blikt André terug. "Vrouwen wilden hun haar vroeger vooral opgestoken en zo hoog mogelijk, met veel lak. Het kon een maand houden (lacht). Nu zijn de kapsels natuurlijker, waardoor de vrouwen er alleen maar mooier op geworden zijn", zegt André, die rond 2000 ook tien jaar televisiewerk deed als kapper, voor het modeprogramma Tendens op WTV.





Hij nam verder deel aan wedstrijden, gaf cursussen en deed tal van podiumpresentaties tot in Brussel, Amsterdam, Hamburg, Luxemburg en Parijs. Hij kapte ruw geschat zeker 250.000 mensen. "Je moet als kapper veeleisend en kritisch zijn en altijd weten wat je doet. Je moet vooral goed kunnen luisteren naar de klanten en discreet zijn. Wie roddels wil weten, moet die maar in de boekjes lezen, goeie kappers vertellen daar niet over."





Schilderen op doek

André deed het heel graag, maar de goesting is een beetje weg. "De leeftijd is daar, ik laat het nu over aan jonge mensen. Na al die jaren met mijn vingers in het haar komt er toch een bepaald moment dat het echt genoeg is. Ik bedank oprecht alle klanten die in mij geloofden, sommigen zelfs 54 jaar lang. Ik hoop nu meer tijd te hebben voor onder meer mijn twee kleindochters en schilderen op doek, mijn hobby. De toekomst van het kapsalon is verzekerd. Mijn zoon Peter is sterk in haarstijlen en de kleurtechniek balayage. Hij is zeer veeleisend op het vlak van producten. Alleen het beste is goed genoeg. Het kapsalon heeft bovendien vijf trouwe en gemotiveerde werknemers. Zeker ook belangrijk is dat het kapsalon sinds midden jaren '90 gecombineerd wordt met een schoonheidsinstituut (van An Cattoir, de vrouw van Peter, nvdr.)."





Pop-up kapsalon

Peter Van Luchene (47), tevens Unizo-voorzitter, heeft alvast grote plannen. "Wellicht na het zomerverlof starten hier wegenwerken in de Westerlaan. Ik ben dan ook op zoek naar een pand waar ik drie tot vier maanden een pop-up kapsalon kan openen, om bereikbaar te blijven. Ook een stuk grond, waar ik een container op kan zetten, kan handig zijn. Ondertussen laat ik tegelijk onze thuishaven in de Westerlaan helemaal opfrissen en hedendaags maken. Met bijvoorbeeld ook iPads voor wie info over producten wil. Met alles in huis voor wie een laptop meebrengt om ook tijdens het coifferen te kunnen werken. Vrouwen moeten vooral ontspannen zijn, voor die paar uurtjes dat ze hier zijn. Het is een totaalbeleving, met bijvoorbeeld ook een drankje zoals koffie of cava. Ik hoop het vernieuwde kapsalon tegen eind 2018 of begin 2019, eens de wegenwerken hier achter de rug zijn, te kunnen openen", aldus Van Luchene.