Alcoholtesters in parkeerhavens 16 juni 2018

Er hangen sinds kort alcoholtesters in de parkeerhavens Zuiderpromenade en Het Pand in Waregem. De tester of Alcolab sensibiliseert chauffeurs met een glaasje te veel op. Wie het wil proberen, pakt een rietje uit het apparaat en plaatst het in de blaasopening. Daarna is het blazen tot het toestel piept. Wie onder 0,45 promille zit, krijgt de melding 'alcohol gedetecteerd'. Vanaf 0,50 promille staat er 'boven de limiet' en rij je het best niet meer. "Er zijn camera's op de alcoholtesters gericht, om vandalen af te schrikken", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "En er staat telkens een infobord met daarop ook de boodschap 'u wordt gefilmd'. We evalueren na een half jaar. Waarna er mogelijk ook alcoholtesters aan Expo en sporthal De Treffer komen", aldus Chanterie. Een Alcolab kost zo'n 1.800 euro en wordt betaald door het fonds Emilie Leus. Het fonds is vernoemd naar het 18-jarig meisje dat op 11 november 2009 samen met twee medestudentes stierf. Ze werden in Oosterzele van hun fiets gemaaid door een dronken chauffeur. Bezieler Vincent Leus is de zaakvoerder van Verandaland in de Anzegemseweg in Waregem. (LPS)