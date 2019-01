Al 2.071 gebruikers van BE-Alert, na hevige brand in chemiebedrijf Matco Peter Lanssens

07 januari 2019

15u16 0 Waregem Ieder nadeel heeft zijn voordeel. BE-Alert zit in de lift na de hevige brand op 19 december in chemiebedrijf Matco in de Textielstraat in Nieuwenhove, niet ver van de autosnelweg E17. Al 2.071 gebruikers krijgen nu noodberichten.

1.311 inwoners kregen op 19 december om 19.30 uur een eerste bericht. Bij het tweede bericht om 23.57 uur waren dat er al 1.455. Het laatste bericht, op 20 december om 8 uur, ging naar 1.480 personen. Sindsdien steeg het aantal geregistreerde gebruikers tot 2.071. “Er zijn nu ruim 700 gebruikers meer dan voor de brand, BE-Alert bewijst duidelijk zijn nut”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) van Waregem. “De berichten zijn erg handig. Hoe meer mensen zich registreren, hoe correcter en directer we BE-Alert gebruiken om info te verspreiden over een noodsituatie. Gebruikers kiezen tussen een bericht per sms of mail. We zetten in 2019 in op extra sensibilisering voor BE-Alert. En we bekijken alle mogelijkheden van het platform, zodat we alles zo optimaal mogelijk gebruiken”, aldus Vanryckeghem. BE-Alert is een project van de federale overheid. Wie zijn adresgegevens doorgeeft, krijgt info als er nabij zijn woonplaats een noodsituatie is. Inschrijven: www.be-alert.be.