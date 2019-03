Akkoord rond hervorming scholengroep Sint-Paulus Peter Lanssens

13 maart 2019

12u46 0 Waregem 151 personeelsleden van het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut in Waregem trekken hun ontvankelijke klacht bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Agentschap voor Onderwijsdiensten in. Nu alle schoolraden alsnog een consensus bereikt hebben over de hervorming van scholengroep Sint-Paulus.

Sint-Paulus plant nu bovenop de bestaande richtingen volgende nieuwigheden. Campus Hemelvaart krijgt het domein Maatschappij en Welzijn. Campus Sint-Vincentius in Anzegem bouwt breder uit met moderne en Humane wetenschappen. Sint-Jan Berchmans in Avelgem bouwt de B-stroom uit met Humane wetenschappen en Maatschappij en welzijn. Campus College krijgt het domein sport, terwijl domein Stem van doorstroom tot arbeidsgericht naar de campus VTI in Waregem gaat. “Er zal tijdens het schooljaar 2019-2020 in alle sereniteit verder met alle schoolraden overlegd worden”, zegt coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie. “Om het aanbod studierichtingen in de tweede en derde graad in de campussen Hemelvaart en College in Waregem meer complementair te maken. Het definitief plan met een vergelijk van bestaande richtingen en de aanvraag voor programmatie van nieuwe richtingen wordt tegen september 2020 aan de overheid voorgelegd. Wat betekent dat er voor leerlingen die in 2019 in de campussen Hemelvaart of College Latijn of handel (Economie) willen starten, niets fundamenteels wijzigt. Zij kunnen hun studies volledig, dus het hele traject van zes jaren, in de school van hun keuze volgen. De scholengroep Sint-Paulus kan nu op volle kracht vooruitgaan. Met een breder aanbod en een sterk gemotiveerd team werken we in het belang van ruim 6.000 scholieren aan een kwalitatief en innoverend onderwijs verder. Met een warm hart, een frisse kijk en een open geest in Waregem, Anzegem en Avelgem”, aldus Noreillie.

Infomomenten

Er zijn infomomenten op zaterdag 16 maart in campussen VTI en Aleydis in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem, op 27 en 28 april in campus College in de Stationsstraat in Waregem en op 27 april en 15 mei in campus Hemelvaart op de Markt. Op woensdag 3 april om 19.30 uur is er een infomoment voor ouders van 12-jarigen, in CC De Schakel in Waregem.