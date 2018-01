Agressieve chauffeur krijgt 4 maanden rijverbod 02u25 0

L. T. (38) uit Waregem kreeg van de Oudenaardse politierechter een geldboete van 3.200 euro opgelegd na een dronkemansrit in Kruishoutem. "Ik was er bij een vriend iets gaan drinken. Onderweg naar mijn vriendin, voelde ik dat ik niet in staat was om te rijden. Toen ik me aan de kant wou zetten, belandde ik in de gracht", deed de man het verhaal in de politierechtbank. De beklaagde was op het moment van de feiten bijzonder agressief tegenover de agenten die ter plaatse kwamen, waardoor hij geboeid moest worden. Hij weigerde ook een ademtest af te leggen. Tot overmaat van ramp bleek zijn voertuig niet verzekerd, noch ingeschreven. Naast de geldboete kreeg hij van de politierechter 4 maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)