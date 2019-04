Agenten krijgen opleiding voor interventievoertuig met topsnelheid van 230 km/uur Hans Verbeke

17 april 2019

18u49 0 Waregem Een snel interventievoertuig noemen ze bij de politiezone Mira hun gloednieuwe Skoda RS met 245 pk onder de motorkap. De zwarte wagen is niet alleen bedoeld om onopvallend te patrouilleren, maar ook om snel tussen te komen waar nodig. “Maar alleen medewerkers die een speciale opleiding volgden, mogen er mee de baan op”, zegt woordvoerder Michaël Vanden Heede.

Hij kost ongeveer evenveel als een traditionele combi, maar de Skoda RS is uiteraard een totaal ander voertuig. “De wagen heeft een krachtige motor, gepantserde deuren en beschikt over twee ANPR-camera’s”, weet Michaël Vanden Heede. “Een dergelijke camera voor automatische nummerplaatherkenning hebben we al op een anonieme wagen, een Volvo waar de camera ingewerkt is in het radiatorrooster. De Skoda is anders op dat vlak. De camera’s zijn op het dak geplaatst en duidelijk zichtbaar. Ze zijn gemonteerd ter hoogte van de lichtbalk. Verder maakt alleen het opschrift ‘politie Mira’ op de zijdeuren vooraan duidelijk dat het om een politiewagen gaat. Het zal ons toelaten om vrij discreet te patrouilleren - van ver lijkt de lichtbalk wat op een bagagedrager - maar tegelijk ook om snel en efficiënt tussen te komen waar nodig.”

Gerechtelijke opdrachten

De nieuwe Skoda RS zal ingezet worden voor dagdagelijkse opdrachten in het verkeer maar ook voor gerechtelijke taken. Indien nodig, kan de wagen wedijveren met elk vluchtend voertuig, als dat nodig is. “Dat vergt ook bekwaamheid en behendigheid van wie achter het stuur zit”, zegt Vanden Heede. “Wagenbeheersing is cruciaal in crisissituaties. Alle leden van onze interventiedienst hebben dan ook een speciale opleiding gevolgd, gedeeltelijk op afgesloten terrein maar ook gewoon op straat, in onze zone. Op basis van de resultaten, maar ook van de persoonlijke interesses is dan bepaald wie met de wagen zal rijden.”