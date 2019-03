Afscheid van ex-ploegleider Jef Braeckevelt: “Een volksfiguur met het hart op de juiste plaats”



Maxime Petit

04 maart 2019

13u51 0 Waregem De Heilige familiekerk liep maandagmorgen helemaal vol voor de begrafenisdienst van gewezen ploegleider Jef Braeckevelt. Hij overleed vorige week op 76-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Op de plechtigheid tekenden ook veel bekende ex-sporters present. “Jef had een zeer groot hart”, vindt de vroegere wielerlegende Johan Museeuw.

Jef Braeckevelt was zeer geliefd in de sportwereld, zo bewezen de vele aanwezige prominenten zoals de vroegere directeur van de Tour de France Jean-Marie Leblanc, Andreï Tchmil, Nico Mattan en Johan Museeuw. Maar ook in de voetbalwereld was Braeckevelt zeer populair. Waregemnaars Millecamps en Van Maldeghem ontbraken dan ook niet op de laatste groet. Alleen maar positieve woorden over de wielergekke Braeckevelt. “Het was een goed mens met een groot hart”, liet Johan Musseeuw voor de dienst optekenen. “Hij was ook ludiek op zijn eigen West-Vlaamse wijze. Dit is een groot verlies voor de wielerwereld.” Ook Nico Mattan trad hem daarin bij. “Jef was een echt volksfiguur die me vooral veel bijgeleerd heeft als coureur. Je kan hem niet vergelijken met iemand anders, hij was uniek. Ik heb ook enorm veel respect voor de manier waarop hij Serge Baguet weer in het peloton lanceerde. Dat hij daarmee dan ook nog eens successen boekte, is helemaal fantastisch.”

Mooiste souvenir

Ook de priester rakelde maar al te graag die mooie herinnering op. “Jef haalde zijn ‘Baguetje’ letterlijk van het dak om opnieuw te koersen. De 17e etappe van de Ronde van Frankrijk in 2001 die zijn poulain won, vergat Jef nooit. Hij zei meermaals dat dit zijn mooiste souvenir uit zijn leven was. De vreugdetranen na die historische overwinning gingen dan ook de wereld rond.”

“Zijn successen waren geen toeval want Jef had gewoon een neus voor wielertalenten. Zijn hart klopte voor de wielersport en hij was tot ver buiten de landsgrenzen graag gezien. Daarom is de hele sportwereld nu in de rouw. De koers gaat verder zonder Jef, maar toch zal de wielerwereld nooit meer hetzelfde zijn. Jef heeft de eindmeet van het leven bereikt en hij begint nu aan een andere etappe in de hemel met de mooiste en de hoogste cols”, aldus de priester.

Bescheiden en vriendelijk

Jef bleef de koers volgen, ook na zijn loopbaan van 45 jaar waarin hij aan het roer stond van 13 verschillende ploegen. De voorbije jaren vroegen verschillende kenners hem nog dikwijls om raad, zelfs in het buitenland wilden ze nog graag het advies van Jef. Ex-tourbaas Jean-Marie Leblanc is daarover niet verbaasd. “Jef was één van de grootste kenners, hij wist werkelijk alles en las dagelijks de kranten en de wielermagazines. Ondanks alle furore die hij meemaakte bleef Jef altijd bescheiden en vriendelijk.”

Jef Braeckevelt was gehuwd met Jenny Soutaer waarmee hij een zoon Pascal kreeg. Met Nathan en Cédric telt de familie ook twee kleinkinderen.