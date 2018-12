Afbraak bedrijfsgebouw begonnen, problemen Gaverbeek ook letterlijk ingedijkt Eindejaarsperiode zet rem op ambitie van directie Matco om snel weer operationeel te zijn Hans Verbeke

21 december 2018

18u43 1 Waregem De naweeën van de brand bij Matco laten zich nog op diverse vlakken voelen. Het milieu-aspect - de duizenden liters latex, bluswater en schuim die in de Gaverbeek terechtkwamen - lijkt intussen onder controle. Er is voorzichtig begonnen met de afbraak van het bedrijfsgebouw. Operationeel worden, is voor de directie een grote uitdaging. “Er zijn contacten maar de eindejaarsperiode gooit roet in het eten”, klinkt het.

Ook vrijdag kringelde er nog de hele dag rook op uit het 8.000 vierkante meter groot magazijn waar de brand woensdagavond uitbrak. Met grote grijpkranen is inmiddels begonnen met de afbraak. “Die kan echter nog niet tot op de grond gebeuren vermits het ingekuipte magazijn nog duizenden liters latex en bluswater gevangen houdt”, zegt een verantwoordelijke. “Het goedje moet eerst overgepompt worden in speciale containers die vanuit Nederland ter plaatse zijn gebracht. Alles zal er tijdelijk in gestockeerd worden en later naar een verwerkingsplaats worden gebracht.” De rij groene containers - het zullen er uiteindelijk een dertigtal worden - die inmiddels in de Textielstraat opgesteld staan, is indrukwekkend.

Gaverbeek moet snel weer de oude worden

Op verschillende plaatsen op de Gaverbeek werden vrijdag dammen opgetrokken om te vermijden dat vanuit afvoerbuizen blijvend latex en blusschuim in het water zou terechtkomen. Dat was ondermeer het geval recht tegenover het magazijn, waar een vrachtwagen kleiaarde werd aangevoerd om een deftige dam te maken. “Bedoeling is, om straks in het afgedamde volume de smurrie weg te pompen”, zegt de aannemer. De effecten van de maatregelen waren vrijdag al snel duidelijk. Waar de Gaverbeek ’s morgens nog hagelwit kleurde, was in de namiddag het zo goed als normale uitzicht van het water teruggekeerd. Verwacht wordt, dat de hinder snel voorbij zal zijn. Het stadsbestuur raadt wel nog aan dat er voorlopig geen dieren zouden grazen op de oevers van de Gaverbeek.

Kerst en nieuw zijn spelbreker

De ambitie van de bedrijfsleiding om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn en klanten te kunnen bedienen, is intussen noodgedwongen bijgesteld. “De eindejaarsperiode speelt ons uiteraard parten”, zegt general manager Francis Vanbiervliet. “Er zijn gesprekken in de sector om een deel van onze activiteiten op andere locaties te hervatten maar het is moeilijk om in deze periode van het jaar snel tot een doorbraak te komen. De kerstvakantie start, vrijwel iedereen heeft vakantie. Dat maakt het er voor ons niet makkelijker op. Anderzijds willen we onze klanten niet in de kou laten staan. Daarom gaan we onverminderd door met het zoeken naar oplossingen. Maar die zijn op dit moment helaas weinig concreet.” Over de oorzaak van de brand is intussen nog geen duidelijkheid. Volgens het Kortrijkse parket zijn er echter geen aanwijzingen van kwaad opzet.