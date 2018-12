AD Delhaize verkoopt spaghetti(saus) voor mensen met beperking Peter Lanssens

17 december 2018

17u49 1

Tom Dewitte en Sam De Cuyper van AD Delhaize in de Gentseweg 602 (N43) in Sint-Eloois-Vijve hebben aandacht voor De Warmste Week van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel. Nog tot en met vrijdag 21 december worden de huisbereide spaghetti’s en spaghettisaus deels ten voordele van de vzw Sport en Ontspanning voor Mindervaliden (Somival) verkocht. Er gaat per verkochte portie 2 euro naar Somival. “We kiezen voor Somival omdat deze organisatie op en top Waregems is en mooie initiatieven realiseert. We hopen zo samen met onze klanten een steentje bij te dragen”, aldus de zaakvoerders.