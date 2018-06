Acties vieren 60 jaar bebloeming PETER LANSSENS

01 juni 2018

De 60ste verjaardag van de bebloemingsactie in Waregem wordt met leuke acties en attenties gevierd. Wie 60 jaar is in 2018 of op huisnummer 60 woont, kan op de vrijetijdsmarkt van zaterdag 2 juni op de Zuiderpromenade een bloemetje krijgen, mits vertoon van een identiteitskaart. Er zijn 60 pakketjes. Wie een selfie maakt van een bebloemde gevel en die op de Facebookpagina van de bebloemingsactie post, maakt kans op een Waregembon van 25 euro. Die wedstrijd loopt van 2 juni tot 7 juli. En wie bij zijn bebloeming het cijfer 60 in de kijker zet, maakt bij de prijsuitreiking kans op een extra cadeau. Keurders zijn Sabin Keirsbulck en Roza Loosveld van Tuinhier Waregem en Joris Naessens van Tuinhier Beveren-Leie/Desselgem. Info: www.waregem.be/bebloemingsactie.