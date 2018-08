Acrobaten stelen show op Kleinste Steeple 27 augustus 2018

02u33 0

Het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple, een vast luik binnen de Waregem Koersefeesten, heeft zaterdag zo'n 5.000 bezoekers gelokt naar park Casier.





Dit jaar was het thema van de Kleinste Steeple 'Eigen Bakte', wat staat voor 'we doen het zelf', een verwijzing naar het feit dat enkele lokale verenigingen voor wat extra randanimatie in het park zorgden.





Biblab, een platform voor jonge, creatieve ondernemers, had verspreid over het park briefjes verborgen met daarop de ingrediënten voor pannenkoeken. Kindjes die alle nodige ingrediënten kon verzamelen, konden een gratis pannenkoek afhalen. Aline Bruneel (8)kwam enthousiast haar 'beloning' afhalen.





"We komen elk jaar naar De Kleinste Steeple", zegt mama Debbie Deboo uit Waregem. "Er zijn altijd heel leuke dingen te beleven voor de kindjes." Theatergezelschap Circus Marcel kon dankzij indrukwekkende acrobatie op heel wat bewonderende blikken rekenen. Lente en Luna, die allebei hun haren hadden laten omtoveren in een gek kapsel, zaten op de eerste rij.





"Elk jaar komen we", zegt mama Bieke Masselis uit Kortrijk. "Het concept is heel tof", zegt Stefanie Balcaen, die met de drie kinderen Kyan, Ailana en Jonas naar De Kleinste Steeple kwam.





Gisteren kwamen opnieuw een paar duizend mensen naar het park Casier afgezakt, dit keer voor wereldfestival Mobatobato. (JME)