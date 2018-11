Achttien maanden cel en boete voor mensensmokkel 08 november 2018

02u22 1

Twee Albanese twintigers uit Brussel zijn elk veroordeeld tot een deels effectieve celstraf van achttien maanden en een deels effectieve boete van 40.000 euro voor mensenhandel en -smokkel.





Rogers A. (20) en Kujtim S. (29) konden op 12 april 's nachts aan een Waregemse industriezone geklist worden met vier illegalen, twee meerder- en twee minderjarigen, aan boord van hun Volkswagen Golf. Kujtim S. zat achter het stuur, Rogers A. zat naast hem. Uit verder onderzoek bleek dat ze voor Britse opdrachtgevers vluchtelingen rondvoerden om hen uiteindelijk op een vrachtwagen richting Groot-Brittannië te kunnen zetten. Rogers A. kreeg zijn orders vanuit het Verenigd Koninkrijk en kon tot 500 euro per rit ontvangen. Hij trok zijn vriend Kujtim S. mee in het bad. Het onderzoek kon reconstrueren dat ze vijf smokkelritten uitvoerden.





"Mensen als goederen of koopwaar", aldus het openbaar ministerie. Rogers A. zit na 6,5 maanden nog altijd in voorhechtenis. De rechter sprak de helft van de celstraf als effectieve straf uit, voor Kujtim S. beperkte hij die tot de drie maanden voorhechtenis.





Dat betekent dat Rogers A. de cel zal kunnen verlaten en Kujtim S. niet meer naar de gevangenis zal moeten terugkeren als hij zich aan enkele voorwaarden houdt.





(LSI)