Acht dagen rijverbod, boete en theoretisch examen voor te snelle Leya Iseka

14 december 2018

14u43

Bron: LSI

Spits Aaron Leya Iseka (21) moet zijn rijbewijs acht dagen inleveren en zijn theoretisch examen opnieuw afleggen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. De jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi reed op 20 november 2017 te snel in de bebouwde kom van Deerlijk. Hij kwam toen nog uit voor Zulte-Waregem. De huidige spits van de Franse eersteklasser Toulouse en de Jonge Rode Duivels kwam niet in het gerechtsgebouw van Kortrijk opdagen en liep de veroordeling dus op bij verstek. Het was niet zijn eerste want in maart kreeg hij ook al acht dagen rijverbod en een boete van 400 euro omdat hij op de E17 in Waregem aan 193 km/u geflitst werd. Dit keer moet hij ook een boete van 320 euro betalen. Omdat hij nog een jonge bestuurder is, moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Het rijverbod is enkel geldig in België.