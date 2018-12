Aaron en Sorin hebben wereldrecord padel te pakken Maxime Petit

21 december 2018

Binnenkort prijken Aaron Roose (23) en Sorin Radulescu (40) in het Guiness Book of Records. Dat hebben ze verdiend aan een marathonpartij padel in het WaregemSportCenter die maar liefst 25 opeenvolgende uren duurde. Ze namen het donderdag en vrijdag telkens een uurtje op tegen 25 verschillende duo’s. Onder hen ook voetballer Davy De fauw, tenniscoryfee Dick Norman en zelfs de kerstman. Aaron en Sorin kenden een paar lastige momenten maar ze kraakten niet. De knalprestatie komt niet alleen in het officiële recordboek, het levert ook een aardig centje op voor de organisatie ‘To Walk Again’. De Happy Padelclub verkocht immers ook bier, soep en versnaperingen tijdens het event ten voordele van de vzw van Marc Herremans. Het tweede padelterrein werd verhuurd aan andere sportievelingen om extra geld op te halen. De volledige opbrengst -zo’n 3000 euro- wordt zaterdag overhandigd door het bestuur van Happy Padel op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Alles kadert in de Warmste Week van Studio Brussel. Maarten Moerman van de padelclub reageert moe maar voldaan. “Er hing een uitstekende sfeer en dit wereldrecord betekent ook mooie reclame voor onze sport en voor onze club in het bijzonder. Uit solidariteit met de Aaron en Sorin sliep ik niet tijdens de Happy Padel Marathon en ik heb dan ook nog eens de pech dat Essevee zondag thuis moet voetballen tegen Charleroi. Ik werk bij de fusieclub en dus moet ik dan ook niet snel aan slapen denken. Het wordt lastig om lang wakker te blijven op kerstavond maar dat heb ik er voor dit schitterend initiatief graag voor over.”