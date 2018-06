Aannemers opnieuw bestolen 21 juni 2018

02u36 0 Waregem In Sint-Eloois-Vijve (Waregem) waren dinsdagnacht opnieuw inbrekers op pad die het op werkmateriaal van aannemers hadden gemunt.

Grootste slachtoffer dit keer was schilder Patrick Devos. "Mijn bestelwagen stond voor de deur geparkeerd, onder een straatlicht", vertelt hij. "Niettemin stelde ik 's ochtends vast dat het slot van de achterdeur geforceerd was. Uit mijn bestelwagen gingen de daders aan de haal met schuurmachines, cirkelzaag, wipzaag, statief voor een laser ... Ik schat dat er voor vijf- tot achtduizend euro materiaal is verdwenen." Ook bij stukadoorsbedrijf Bavastuc was het opnieuw prijs, voor de derde keer dit jaar nu al. "Na een eerste inbraak eind januari in het magazijn aan de Emiel Clausstraat, waarbij voor acht- tot tienduizend euro verdween, schoot al niet veel materiaal meer over", klinkt het daar enigszins ontmoedigd. "Er volgde nog een tweede inbraak in het voorjaar. Nu is er ingebroken in een bestelwagen. Maar de oude boormachine die er lag, lieten ze achter. Dit is heel zuur. We zullen wellicht genoodzaakt zijn om bewakingscamera's en extra beveiliging te plaatsen." (DBEW/LSI)