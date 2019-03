84 nieuwe stallingen in hippodroom openen in mei Peter Lanssens

18 maart 2019

13u32 0 Waregem De 84 nieuwe stallingen - met ook twee boxen voor dopingcontroles, een secretariaat, sanitair en een loods - in de Gaverbeekhippodroom in Waregem openen op 1 mei. Dat gebeurt ter gelegenheid van de start van het nieuwe drafseizoen van de vzw Waregem Draaft.

De ‘stad van het paard’ pompt met steun van de Vlaamse Gemeenschap 1.137.400 euro in het project, zodat er op wedstrijddagen geen tekort meer is aan stallingen. “Ook voor grotere hippische evenementen zoals Waregem Koerse, Eventings, Military en de Waregem Horse Week zullen deze stallingen nuttig zijn”, zeggen burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) en schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). De nieuwbouw van architectuur Dominiek Depoortere ligt tussen het domein van hoeve Deraedt en het gebouw Hippo Loggia. Het investeringsbedrag van ruim 1,1 miljoen euro omvat ook een nieuwe toplaag en uitwijkstrook op de met fijne assen bedekte renbaan in de hippodroom. Noodzakelijke ingrepen om paarden, in het kader van een diervriendelijk beleid, nog veiliger te laten deelnemen en desgevallend via de binnenbocht uit wedstrijd te nemen bij drafwedstrijden.

