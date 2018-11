74-jarige man voor rechter voor verkrachting 24-jarige vrouw 15 november 2018

02u29 0 Waregem Een 74-jarige man uit Waregem riskeert drie jaar celstraf, waarvan de helft effectief voor de verkrachting van een 24-jarige vrouw.

"Bovendien was de vrouw extra kwetsbaar omdat ze een mentale achterstand heeft en mentaal maar drie jaar is", zei het openbaar ministerie. Beklaagde Etienne V. kende de familie van de jonge vrouw goed. Toen ze vorig jaar tijdens een warme lentedag bij hem verbleef, stelde hij voor om haar in te smeren met zonnecrème op het moment dat zijn echtgenote bij de kapper zat. Hij slaagde erin de jonge vrouw in zijn bed te sleuren. Daarna verkrachtte hij haar vaginaal en anaal. Volgens de man penetreerde hij haar alleen maar met de vinger en gebeurde alles met toestemming. "Telkens toen ik iets verder ging bij het insmeren vroeg ik haar, mag dat? Telkens antwoordde ze: Ja."





Al eens veroordeeld

Op de vraag waarom de vrouw nadien meteen een klacht indiende bij de politie, kon hij geen antwoord geven. V. werd 45 jaar geleden al eens veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige. Vonnis op 12 december. (AHK)