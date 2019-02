74-jarige man krijgt één jaar effectief voor verkrachting 24-jarige vrouw Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

Een 74-jarige man uit Waregem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor de verkrachting van een 24-jarige vrouw. “Bovendien was de vrouw extra kwetsbaar omdat ze een mentale achterstand heeft en mentaal maar drie jaar is”, zei het openbaar ministerie. Etienne V. (73) kende de familie van de jonge vrouw goed. Toen ze vorig jaar tijdens een warme lentedag bij hem verbleef stelde hij voor om haar in te smeren met zonnecrème op het moment dat zijn echtgenote bij de kapper zat. Hij slaagde erin de jonge vrouw in zijn bed te sleuren. Daarna verkrachtte hij haar. De man ontkende de beschuldigingen en zij dat dat niet kon omdat hij ondertussen impotent is. De 24-jarige vrouw moest daarna zelf komen getuigen, die getuigenis vond plaats achter gesloten deuren. De rechter acht de feiten nu dus bewezen. Naast de gevangenisstraf moet de man ook in totaal 6.700 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Hij is ook ontzet uit zijn rechten voor tien jaar en mag de komende tien jaar geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft tegenover minderjarigen. Etienne V. werd 45 jaar geleden al eens veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige.