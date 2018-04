71 bezwaren tegen Blauwpoort 18 april 2018

Er zijn 71 bezwaarschriften ingediend tegen de mogelijke komst van het bedrijvenpark Blauwpoort. Seveso-bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn er wél toegelaten.

Inwoners hebben elf formulieren ingediend, terwijl gewezen Groen-gemeenteraadslid en omwonende Tonny Demuytere 60 bezwaarschriften verzamelde. Er liep een openbaar onderzoek rond het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - herziening', waar het regionaal bedrijvenpark op de hoek van de E17 en N382 deel van uitmaakt.





Seveso-bedrijven met gevaarlijke stoffen mogen toch. "Belangrijk is wel dat er verschillende types inrichtingen zijn", zegt gedeputeerde Franky De Block (sp.a). "Zo wordt ook een bedrijf dat geen hinder veroorzaakt als Seveso gekwalificeerd, door de opslag van één gevaarlijke stof al. We houden daar rekening mee, zoals in de stedenbouwkundige voorschriften. Ook groothandel en distributie mag. Maar voor maximaal 50 procent, want beiden creëren veel transport. Kleinhandel, discotheken, geluidsproducerende recreatie, kantoren, storten van afval, opslag van schroot en grond, afvalverwerking, verwerking en bewerking van mest of slib, biogasinstallaties, grondverzet in open lucht, slachterijen en tankstations zijn verboden."





Een groenscherm tot 75 meter breed moet de woon- en leefkwaliteit van de Kleithoek- en Bieststraat verzekeren. De ontsluiting kan enkel na de aanleg van een doorstreek via de Industrielaan en de door te trekken Bekaertlaan. De aanleg van Blauwpoort met percelen voor zo'n 20 bedrijven is sowieso niet voor nu. Er komt eerst een 'Diverging Diamond Interchange' (DDI) of 'vlecht' op het op- en afrittencomplex van de E17 met de N382. Verkeer rijdt er altijd links en passeert zo minder verkeerslichten, waardoor er minder files zouden zijn. De aanleg van de 'vlecht' in opdracht van AWV start ten vroegste in 2020. Omwonenden zeggen naar de Raad van State te trekken, indien de provincie het PRUP en dus ook bedrijvenpark Blauwpoort goedkeurt. (LPS)