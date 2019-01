67 fietsdiefstallen in stationsbuurt in 2018 Peter Lanssens

08 januari 2019

09u46 0

Er waren in 2018 in de stationsbuurt in Waregem 83 pogingen om een fiets te stelen. Wat ook 67 keer echt lukte, ondanks de camerabewaking. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Mira. De dalende trend sinds 2015, toen de camera’s in gebruik werden genomen, is zo voor het eerst doorbroken. Omdat de beelden, de dieven zijn vaak vermomd en dus onherkenbaar, helaas niet altijd nuttig zijn. Zo stijgt het aantal fietsdiefstallen in de Boulezlaan, aan de achterkant van het station. Het stadsbestuur bekijkt welke maatregelen nog kunnen, zoals het voorzien van extra verlichting en eventueel meer politiepatrouilles in de stationsbuurt.