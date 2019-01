6,5 procent blaast positief tijdens alcoholcontrole Alexander Haezebrouck

15 januari 2019

14u40 0

Tijdens het ‘Weekend zonder alcohol’ in het kader van de Winter-BOB-campagne werden toch 14 bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken. De politiezone Mira controleerde tussen zaterdagavond 22 uur en zondagmorgen 5 uur in de Zuiderlaan in Waregem, in de Avelgemstraat in Zwevegem en op de Expresweg in Waregem. In totaal werden 215 bestuurders gecontroleerd, daarvan bliezen 14 bestuurders positief. Dat is zo’n 6,5 procent. In de Zuiderlaan in Waregem testte ook één bestuurder positief op een drugtest, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Gelijktijdig deed de politiezone Mira ook snelheidscontroles. In totaal reden 33 van de 206 gecontroleerde autobestuurders te snel, dat is 16 procent. De zwaarste overtreding was een bestuurder die aan 86 kilometer per uur door de bebouwde kom in de Zuiderlaan in Waregem reed.