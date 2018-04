56 vrachtwagenwielen gestolen URENLANGE NACHTELIJKE ROOF KOST BEDRIJF 35.000 EURO HANS VERBEKE EN WANNES NIMMEGEERS

17 april 2018

02u40 0 Waregem 200 kilogram per stuk wegen ze, maar dat hinderde een dievenbende afgelopen weekend niet om bij het autobedrijf Ghistelinck in Waregem liefst 56 vrachtwagenwielen te stelen.

Toen werkplaatsverantwoordelijke Jan Lampaert van Plus Carrosserie, het autoschadebedrijf van Ghistelinck Autobedrijven langs de Franklin Rooseveltlaan in Waregem, gisterenmorgen blijgezind aan het werk wou gaan, wachtte hem een koude douche. "Op de parking bleken van heel wat splinternieuwe vrachtwagens een deel van de wielen verdwenen", zegt de man. "56 in totaal, zijn het er, elk zo'n 200 kilogram zwaar. De daders krikten de vrachtwagens op en plaatsten zelf meegebrachte betonklinkers onder de carrosserie, zodat de achterwielen eraf konden gehaald worden. Daarvoor moesten telkens met gespecialiseerd materiaal tien ferme bouten losgeschroefd worden. In een hoek van ons terrein haalden ze voldoende aarde weg om de wielen één voor één onder de omheining te schuiven. Ze moeten uren in de weer zijn geweest."





Goed beveiligd

Daar is ook Vincent Yserbyt (51), gedelegeerd bestuurder van Ghistelinck Autobedrijven, van overtuigd. "Allicht hadden ze een vrachtwagen klaarstaan op het stukje van de Oude Anzegemseweg dat sinds de aanleg van de E17 doodloopt. Dergelijk volume aan wielen gooi je niet snel in een bestelwagen. De bende moet minstens tien man groot zijn geweest, of misschien zelfs nog meer. Uit ervaring in de sector weten we dat er gewoonlijk ook nog een pak volk op de uitkijk staat terwijl de roof bezig is." Het bedrijf raamt het verlies op zowat 35.000 euro. "We zijn bijzonder goed beveiligd tegen inbraak maar blijkbaar kan het dus toch. En dan nog op zo'n ingrijpende manier. We nemen onmiddellijk maatregelen om dit in de toekomst te vermijden."





Getuigen gezocht

Ghistelinck Autobedrijven is, zoals veel concessiehouders van verschillende merken, niet voor het eerst slachtoffer van dieven. "Tien jaar geleden was er een plaag van diefstallen van navigatiesystemen, daarna bleken de katalysatoren uit bestelwagens bijzonder gegeerd. Er was ook een periode dat dieven uit waren op airbags. Maar het is voor het eerst dat nu ook de vrachtwagens geviseerd worden. Die wielen zijn nochtans niet makkelijk verhandelbaar. Er bestaan verschillende soorten banden, elk met hun eigen specifiek profiel. Nationaal transport, internationale trafiek, verkeer op bouwwerven, het maakt wel degelijk een verschil." Yserbyt hoopt dat iemand zaterdagnacht, hetzij zondagnacht iets in de omgeving heeft opgemerkt dat zou kunnen leiden tot opheldering van de diefstal.