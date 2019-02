45 dagen rijverbod door getuigenis van ‘meneer pastoor’ VHS

14 februari 2019

12u21 0

Een man uit Zulte die tegen een geparkeerd voertuig reed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is daar niet ongestraft mee weggekomen dankzij de getuigenis van een priester. Die zag hoe F.D. op een parking aan de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve de botsing veroorzaakte en daarna wegreed. De priester noteerde de nummerplaat van de vluchtende en lichtte de politie in. “Mijn cliënt erkent de aanrijding en het vluchtmisdrijf”, zei z’n advocaat deemoedig in de politierechtbank. “Wie zijn wij trouwens om te twijfelen aan de woorden van meneer pastoor?”, voegde hij er met een kwinkslag aan toe. De rechter kon de opmerking wel pruimen maar gaf de Zultenaar niettemin een rijverbod van 45 dagen en een effectieve boete van 1.360 euro.