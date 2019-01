400 euro boete voor drugs op Hype-O-Dream LSI

09 januari 2019

12u07

Bron: LSI 0

Vijf jongeren die op 14 juli op het dancefestival Hype-O-Dream in Waregem met drugs op zak betrapt konden worden én hun minnelijke schikking niet betaalden, zijn door de rechter in Kortrijk elk veroordeeld tot een boete van 400 euro. Ze hadden onder meer joints, MDMA of 1 gram cocaïne op zak. Bovenop de boete zullen ze ook nog eens de gerechtskosten moeten betalen. De editie 2018 van Hype-O-Dream was nochtans de meest drugsloze ooit. Slechts 39 bezoekers werden betrapt op drugsbezit.