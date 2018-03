40 moestuintjes meteen volzet EERSTE VOLKSTUINPARK GEOPEND, MAAR AL WACHTLIJST XAVIER COPPENS

05 maart 2018

02u37 0 Waregem De stad en tuinierders hebben het nieuwe volkstuinpark van Waregem plechtig geopend. De 40 moestuintjes waren in een mum van tijd bezet. Intussen staan er zelfs al zeven inwoners op een wachtlijst.

Volkstuinparken zijn meer dan ooit hip. Ook in Waregem was de interesse al een tijd groot, maar bleek de zoektocht naar een lap grond niet evident. Tot de stad botste op een uitbreidingsgebied van Aquafin langs de nijverheidssite Windhoek en de Slekkeput. "Aquafin borg de plannen op om het waterzuiveringsstation uit te breiden en verkocht 2.500 vierkante meter grond aan de stad", vertelt schepen voor Groen Peter Desmet (CD&V). De stad liet het perceel indelen in veertig moestuinen en kon op een infomoment meteen veertig Waregemnaren met groene vingers inschrijven. "In het begin van de legislatuur stelde ik in de gemeenteraad de vraag wanneer er een volkstuinpark kon komen", zegt gewezen Groen-raadslid Tonny Demuyttere. "Twee jaar later stelde ik de vraag opnieuw en ondernam het stadsbestuur actie. Ik ben blij dat de volkstuintjes er eindelijk zijn."





40 euro

Zaterdagvoormiddag mochten schepen Desmet en Hugo Deboeuf, bestuurslid van Tuinhier die de volkstuintjes zal beheren, de sleutels van de bijhorende tuinhuisjes uitdelen aan de fiere eigenaars. "Ik woon hier vlakbij", vertelt de 60-jarige Luc Joye. "Mijn schoonbroer was landbouwer en leerde me de kneepjes van het tuinieren. Bij mij thuis is er weinig plaats om te tuinieren. Ik verlang naar de eerste lentezon om in mijn stukje volkstuin ajuinen, wortelen en sla te kweken. Er zal ook altijd wel iemand zijn om een praatje mee te slaan."





Elke tuinierder huurt een lapje grond van 40 vierkante meter voor 40 euro per jaar en kan zijn materiaal opbergen in een van de tuinhuisjes. "De omheining laat nog wat op zich wachten. Door de vriestemperaturen van de voorbije week konden we geen beton gieten voor de paaltjes, maar dat komt binnenkort in orde", belooft schepen Desmet. Dat de interesse groot blijft, blijkt uit de wachtlijst die ondertussen al zeven Waregemnaren telt. "Dat bewijst dat Waregem meteen al nood heeft aan een tweede volkstuinpark", vindt raadslid Inge Vandevelde (Groen).