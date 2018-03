30 minuten gratis op stationsparking 23 maart 2018

Automobilisten kunnen tot het einde van de heraanleg van de Noorderlaan (R35) 30 minuten gratis parkeren op de parking achter het station. Die maatregel vermindert de parkeerdruk in de Boulezlaan. Wie iemand komt afzetten of ophalen aan het station, parkeert dus het best op de B-parking. Neem een ticket als je de parking op rijdt en zet je auto op een parkeerplaats. Wie de parking binnen de 30 minuten weer verlaat, steekt gewoon zijn ticket in de uitritzuil, waarna de slagboom opent. Wie de parking later dan 30 minuten verlaat, betaalt eerst aan de automaat en rijdt naar buiten met het gevalideerde ticket. (LPS)