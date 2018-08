3.500 deelnemers op Jumping Waregem 24 augustus 2018

Het domein van Sport Vlaanderen in de Veldloopstraat ontvangt zaterdag en zondag Jumping Waregem. Er worden 625 combinaties verwacht. "We zullen de kaap van 3.500 deelnemers vlotjes halen, ongelooflijk dat we dit kunnen realiseren", zegt voorzitter Kristof Callens.





De toegang is gratis. Zaterdag heb je de Woodyfence Cup waar de paarden 120 centimeter dienen te springen, gevolgd door de Grote Prijs Stad Waregem (130 centimeter). De winnende ruiter krijgt een scooter. Er zijn ook geldprijzen. Op zondag is er dan het volledige Fun Tour Criterium. "Het is ook een mooie start van onze Koerse Feesten", vindt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Info: www.jumpingwaregem.be. (LPS)