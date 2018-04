25 jaar cel voor moord op huwelijksreis 14 april 2018

Een 35-jarige man uit Waregem is in Egypte veroordeeld tot een effectieve celstraf van 25 jaar voor de moord op zijn kersverse bruid Sofie Daenen (32). Op huwelijksreis, amper elf dagen na het huwelijk, sloeg en beet Gregory Vande Vyvere haar zo hard dat ze in haar hotelkamer overleed. Daarop vloog de man in de cel. Het koppel huwde op 7 juli vorig jaar en trok op honeymoon naar de populaire badplaats Sharm-el-Sheikh. Ex-paracommando Gregory Vande Vyvere had de vrouw ook voorheen al regelmatig afgetroefd, getuige het been in het gips tijdens haar jawoord. Tijdens een kort proces in de provincie Sinaï in Egypte werd Vande Vyvere schuldig bevonden en veroordeeld. Hij gaf de feiten toe en zit nog altijd in Egypte in de cel. Hij zal zijn straf daar ook moeten uitzitten, tot grote opluchting van de nabestaanden. (LSI)