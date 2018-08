22ste editie Mirakeltreffen 04 augustus 2018

De Waregemse Motorvrienden organiseren zondag de 22ste editie van het Mirakeltreffen, een motorrit van 170 kilometer.





"Iedereen kan deelnemen aan dit motortreffen, je hoeft niet bij een club aangesloten te zijn", zegt bestuurslid Bjorn Depoortere. Het start- en aankomstpunt is OC Nieuwenhove in Waregem. Inschrijven kan van 8 tot 13 uur en kost acht euro.





"Er zijn ook dit jaar bekers voor de grootste club, de oudste deelnemer en de deelnemer die van het verst komt."





Het motortreffen is zoals elk jaar ten voordele van een lokaal goed doel. "Dit jaar kozen we voor vzw Alarm, die zich inzet voor kansarme kinderen in de regio in en rond Waregem." (JME)