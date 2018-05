22 beklaagden voor rechter in cannabisproces 03 mei 2018

Tweeëntwintig personen moeten voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen voor hun betrokkenheid bij het uitbaten van verschillende cannabisplantages. De zaak werd ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank maar omdat de meerderheid vraagt om in het Frans berecht te worden kon de zaak niet aangevat worden.





In 2016 werden in Meise, Asse, Strombeek-Bever en Waregem meerdere drugplantages opgerold. Het onderzoek bracht uiteindelijk 22 verdachten in kaart die uiteindelijk door de raadkamer werden doorverwezen.





Twintig verdachten worden vervolgd voor drugshandel als lid van een criminele organisatie, twee verdachten zullen zich moeten verantwoorden als leider van die criminele organisatie. Een aantal verdachten staat ook terecht voor diefstal met braak en drie personen worden ook nog eens vervolgd voor witwassen.





De rechter oordeelt op 14 mei over de taalkwestie. (WHW)