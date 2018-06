20 jaar cel voor moord op ex-partner 'UITGELACHEN MET BEDPRESTATIES', MAAR GEEN UITLOKKING

05 juni 2018

02u56 0 Waregem Eddy Boerjan (49) heeft 20 jaar cel gekregen voor de moord op zijn ex Petra Vanaerde (44) uit Waregem. Bij uitlokking - de vrouw zou hem uitgelachen hebben met zijn bedprestaties - was dat maximaal 5 jaar geweest. "Een opluchting voor de nabestaanden. Anders mocht hij bijna meteen uit de gevangenis", zegt hun advocate Sarah Leysen.

De nabestaanden van Petra Vanaerde zijn tevreden met de 20 jaar cel die Blankenbergenaar Eddy Boerjan gistermorgen kreeg voor de moord op zijn ex-partner. De advocaten van de Blankenbergenaar hadden op de zitting in april gepleit dat er volgens hen sprake was van uitlokking. In dat geval kon hun cliënt maximaal 5 jaar cel krijgen.





Vleesmes

"Onze cliënten hadden echt schrik dat Boerjan met dergelijke lichte straf zou wegkomen", zegt advocate Sarah Leysen, die de familie samen met haar vader Jan verdedigde. "Met 5 jaar cel had die man bijna meteen de gevangenis mogen buiten wandelen. Nu zal hij zeker voor jaren vast zitten. Dat is voor ons een enorme opluchting."





Eddy Boerjan doodde op 17 september 2015 zijn ex-vrouw met een vleesmes van liefst 21 centimeter in zijn appartement. De twee hadden er na een turbulente relatie nog eens afgesproken om bij te praten. Volgens Boerjan sloegen zijn stoppen door, toen Vanaerde lachte met zijn bedprestaties. Tegen vriendinnen zou ze hem eerder al belachelijk hebben gemaakt door te vertellen over zijn kleine geslachtsdeel.





Gesmeekt

De vijftiger schreef meteen na de feiten een afscheidsbrief naar z'n vader, waarin hij onomwonden de gruwel beschreef. "Ik heb van m'n daden genoten. Mijn wraak is zoet. Mijn troost is dat ze heel veel heeft afgezien en gesmeekt heeft en ik heb in haar gezicht gelachen", klonk het.





Boerjan bracht zichzelf niet om het leven, maar trok naar Nederland waar hij drie dagen lang op café zat. Hij keerde uiteindelijk terug naar zijn flat in de Koninginnelaan, waar de politie hem aantrof op zijn bed. Gistermorgen in de Brugse rechtbank leek de man te berusten in zijn lot. "Hij is een nuchter iemand en zal wellicht niet in beroep gaan", bevestigt zijn advocaat Jelle Dejaegher.





Schadevergoeding

"Hij ziet de ernst van de feiten in en heeft enorm veel spijt. Deze straf ligt dan ook binnen de verwachtingen. Mijn cliënt beging in het verleden immers al een misstap door een ex-vriendin te slaan en had dus al een strafblad", aldus Dejaegher.





Aan de dochter van Petra Vanaerde moet Boerjan nu een schadevergoeding van 12.500 euro betalen. De moeder van het slachtoffer kreeg ruim 16.000 euro toegekend. Haar twee zussen krijgen elk 2.500 euro.