196 km/u op E17 met motor 02u25 0

Een motorrijder die op 12 april vorig jaar langs de E17 in Waregem met 196 kilometer per uur geflitst kon worden, kreeg van de politierechter een rijverbod van 21 dagen en een boete van 720 euro. "Aan zo'n snelheden is de motor een dodelijk projectiel", klonk het streng.





De man zette ondertussen zijn motor te koop.





(LSI)