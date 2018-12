16 kerstbomen in de weg, stad grijpt in Peter Lanssens

07 december 2018

Aan eindejaarssfeer geen gebrek in het centrum van Waregem, waar vanavond een kerstdorp en ijspiste op de Markt openen, waar je sfeervolle verlichting hebt en waar 270 kerstbomen zijn geplaatst. Blijkt nu dat 16 van de 270 kerstbomen slecht gezet werden. Ze versperden trottoirs, wat niet leuk was voor voetgangers en vooral niet voor personen met een beperking. Om het probleem op te lossen, trokken stadsmedewerkers en Anneke Vanheusden (CD&V) op onderzoek uit. Het probleem bleek het grootst in de Stationsstraat. Toegankelijkheid is een stokpaardje voor Anneke, die in een rolstoel zit en vanaf januari een nieuw gemeenteraadslid voor meerderheidspartij CD&V is. Zestien bomen zijn nu weggehaald, andere zijn fors gesnoeid, in overleg met schepen Kristof Chanterie (CD&V). Er worden nog maatregelen genomen om het voetpad terug aan de voetgangers te geven. Zo heeft het stadsbestuur beslist om beachvlaggen niet meer toe te staan overal. Er komt geen algemeen verbod, maar op sommige plaatsen belemmeren de beachvlaggen de doorgang, zoals in de Stationsstraat. Eigenaars wiens vlag in de weg staat, krijgen een brief met de vraag om de beachvlag weg te nemen of ze beter te plaatsen.