16,7 procent van de bestuurders geflitst tijdens snelheidscontrole Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

16u13 0

De politiezone Mira (Waregem, Zwevegem, Avelgem, Anzegem en Spiere-Helkijn) hield maandag snelheidscontroles in de Ooigemstraat in Desselgem Daar werden 687 voertuigen gecontroleerd. 115 bestuurders reden te snel in de bebouwde kom, dat komt neer op 16,7 procent. Ook in de Avelgemstraat in Zwevegem werd gecontroleerd waar de toegelaten snelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur. Die controles werd uitzonderlijk uitgevoerd door de buren van de politiezone Gavers (Harelbeke, Deerlijk.) Daar reed 10,2 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel.