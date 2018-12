15 miljoen euro naar vernieuwing Pand en omgeving Winkelcentrum krijgt metamorfose, werken starten in voorjaar 2020 Peter Lanssens

21 december 2018

11u57 0 Waregem De stad Waregem investeert 15 miljoen euro in de vernieuwing van winkelcentrum Het Pand en omgeving. Eindelijk, want de 41 jaar oude galerij ziet er niet meer uit. De ingrijpende werken starten in het voorjaar van 2020 en worden over drie jaar gespreid om de overlast voor de handelaars tot een minimum te beperken. “Het is één de van belangrijkste projecten van de komende nieuwe legislatuur”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V), tevens voorzitter van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (Wagso).

Het verouderde Pand doet nu op een grijze winterdag eerder aan het Oostblok denken. Tijd voor een metamorfose, naar een ontwerp van Wielfaert Architecten en studieburo De Klerck. Drie nieuwe toegangen springen in het oog: een oplichtende ‘landmark’ met winkel aan de Markt, een monumentale trap met groengevel aan de Meersstraat en een groene inkom met nieuwe handelsruimtes aan de esplanade. Waar eveneens een nieuwe toegang naar bioscoop Cinéstar met inbegrip van een lobby met zicht op de vijvers aan het Regenboogstadion komt, want de piramide verdwijnt er. Een glooiende ‘langzame’ groene helling, met ook een trappenpartij, maakt een nieuwe verbinding tussen de omgeving van de stadionvijvers en de esplanade aan winkelcentrum Het Pand. Ook opvallend: alle handelszaken krijgen nieuwe en hogere uniforme witte luifels. Waardoor je met hogere etalages kan werken. “Nu hebben shoppers vaak een gevoel van benauwdheid in Het Pand, we werken dat zo weg”, zegt architect Tim Wielfaert.

Press Shop en ’t Peerdeke verhuizen

Verder opmerkelijk: het huidige hellend vlak met boom, vanuit de parking onder Het Pand naar het middenplein van het winkelcentrum, verdwijnt. Er komt vanuit de parking een nieuw ‘stijgpunt’, waar Press Shop nu zit. Press Shop schuift op. En krijgt taverne ’t Peerdeke als buur. Want het huidige pand van ’t Peerdeke wijkt om de monumentale trap aan de kant van de Meersstraat aan te kunnen leggen. “Door de verhuis van Press Shop en ’t Peerdeke, wordt de supermarkt Smatch kleiner. De oppervlakte van Smatch gaat van 1.300 naar 900 vierkante meter”, zegt Kristof Chanterie. Het middenplein wordt vernieuwd en krijgt een ‘modulair speelelement’. Verder worden alle gevels van Het Pand gezandstraald. De werken worden ingrijpend. “We starten in het voorjaar van 2020”, vertelt Tim Wielfaert. “En spreiden de werken over een periode van drie jaar, om de handelaars zo weinig mogelijk te treffen. Handelaars zullen twee tot drie weken moeten sluiten als hun gevels en luifels vernieuwd worden en tot twee maanden voor wie beslist om ook het interieur op te frissen.”

Groene parkeerhaven in Meersstraat

De vernieuwing van Het Pand kost 12,5 miljoen euro. Maar de totale kostprijs zal tot ruim 15 miljoen euro oplopen omdat ook de omgeving wordt vernieuwd. Zo wijkt de onaantrekkelijke parking aan de kant van de Meersstraat voor een nieuwe groene parkeerhaven met 65 plaatsen. “De Meersstraat wordt zo een aantrekkelijke invalsweg, want steeds meer shoppers komen vanaf Expo te voet of met de fiets via die straat”, zegt Tim Wielfaert. Onder Het Pand komen er dertien parkeerplaatsen bij, door het verdwijnen van het hellend vlak naar het middenplein. Aan de kant van de Markt verdwijnt de rij parkeerplaatsen voor Het Pand, terwijl een rij parkeerplaatsen aan de busstrook wordt voorbehouden voor shop & go (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) en personen met een beperking. Aan de kant van Het Pand, waar de politiezone Mira zit, komt een groen plein zonder parkeerplaatsen.

Nieuwe huurprijzen

De handelaars zijn vrij positief. “Het verschil met nu zal heel groot zijn. We zijn tevreden, ook omdat we nauw betrokken werden bij het voorbereidende proces”, zegt Jurgen Vanthuyne van restaurant-tearoom Cappuccino. “We gaan wel de duurtijd van de werken goed blijven opvolgen”, aldus Vanthuyne. “Het project is heel belangrijk op het vlak van stadskernvernieuwing, het zal een motor zijn om de aantrekkingskracht van het hele stadscentrum te vergroten”, zegt Kristof Chanterie. “De huurprijzen van de winkelpanden in Het Pand worden herbekeken. In plaats van zoals nu per vierkante meter te betalen, wordt de huurprijs voor handelaars straks volgens locatie berekend. Wie bijvoorbeeld dicht tegen de Markt zit, zal meer betalen dan wie achteraan Het Pand zit”, aldus Chanterie. Er zitten 38 handelaars in Het Pand. Er is momenteel een historisch lage leegstand, slechts één pand staat leeg. Tot slot: fietsen blijft verboden in Het Pand, om de voetgangers en shoppers niet te belemmeren.