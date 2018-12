15 maanden cel voor diefstallen Alexander Haezebrouck

03 december 2018

19u17

Een 38-jarige man is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel voor verschillende diefstallen die hij pleegde in augustus in Waregem. Op 18 augustus gooide hij een oudere man op de grond in het park Baron Casier in Waregem. Hij ging ervandoor met zijn portefeuille waarin 300 euro stak. Op 19 augustus probeerde hij opnieuw een gepensioneerde man de beroven, maar dat mislukte. Op 26 augustus tenslotte brak hij binnen in een tearoom in Waregem. Hij ging ervandoor met een iPad, geld, een sporttas, flessen drank en eten. In de tearoom was Khaled M. te zien op de camerabeelden. De beklaagde van Tunesische afkomst verbleef illegaal in het land. Khaled M. moet ook een geldboete van 800 euro betalen en moet het eerste slachtoffer driehonderd euro terug betalen.