12 maanden met uitstel voor man die flessen steelt en winkelverantwoordelijke slaat Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

12u59 1 Waregem Een 26-jarige man uit Evergem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor een diefstal met geweld die hij pleegde op drie december vorig jaar in de Carrefour in Waregem. De winkelverantwoordelijke liep hem achterna maar werd tegen de grond gemept door de dief.

Op drie december vorig jaar zag een klant van Carrefour Market in Waregem hoe Stephen U. (26) uit Evergem enkele flessen drank wegmoffelde. Die klant ging dat melden bij de winkelverantwoordelijke die op zijn beurt zag hoe de jongeman zonder te betalen naar buiten wandelde. De winkelverantwoordelijke twijfelde niet en zette de achtervolging in. De winkelverantwoordelijke sprak hem aan en vroeg hem de gestolen flessen terug te geven. Stephen U. haalde meteen fors uit naar de winkelverantwoordelijke en mepte hem tegen de grond. Ook toen ze beide op de grond lagen, bleef de dief maar kloppen op de man. Een getuige probeerde tussenbeide te komen en verwittigde de politie, maar kort daarna ging hij weer aan het slaan. Het slachtoffer liep een neusbreuk, een letsel aan het oog waardoor zijn zicht verminderd is en moet een operatie aan de schouder ondergaan. Stephen U. nuanceerde de feiten “Ik heb spijt maar ik heb het geweld niet gewild”, verdedigde hij zich tegen de rechter. “Die man is mij een tijdlang blijven achtervolgen terwijl hij schoppen gaf tegen mij. Ik heb hem weggeduwd waarna we in een vechtpartij zijn verwikkeld geraakt.” Stephen U. moet 750 euro betalen aan het slachtoffer, hij moet ook begeleiding volgen voor zijn drugs- en alcoholproblematiek.